91-летний экс-премьер Канады призвал Трампа опомниться "как старик старика"

Использованы материалы: REUTERS/ALLISON ROBBERT, Global Look Press/Justin Tang/Keystone Press Agency Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен, которому сейчас 91 год, призвал Дональда Трампа опомниться и перестать делать необдуманные заявления о присоединении Канады к США.
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