Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Изабо Левито снялась с произвольной программы на чемпионате четырех континентов из-за плохого самочувствия

Американская фигуристка Изабо Левито снялась с чемпионата четырех континентов в Колорадо-Спрингс из-за плохого самочувствия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх