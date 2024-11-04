ФАС поддержали законопроект о запрете рекламы банкротства

Федеральная антимонопольная служба поддержала законопроект об ограничениях для рекламы банкротства. Антимонопольщики подготовили положительный отзыв, указав, что в подобных рекламных объявлениях «специалисты» обещают россиянам «списать долги» и «оформить банкротство», что вводит их в заблуждение.
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