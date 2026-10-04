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Марио и Туман Привычек: Сказка о потерянной воле

Марио и Туман Привычек: Сказка о потерянной воле

Над Грибным королевством опускается странный зелёный туман. Все, кто вдохнёт его, начинают повторять одно и то же действие: Тоады пекут хлеб без остановки, Луиджи собирает одну и ту же головоломку, Пич поёт одну ноту, Боузер рычит в пустоту.

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