Марио и Туман Привычек: Сказка о потерянной воле

Над Грибным королевством опускается странный зелёный туман. Все, кто вдохнёт его, начинают повторять одно и то же действие: Тоады пекут хлеб без остановки, Луиджи собирает одну и ту же головоломку, Пич поёт одну ноту, Боузер рычит в пустоту.
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