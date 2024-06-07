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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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За победу, братишка!

За победу, братишка!

Братское сердце, дружище, братишка, Сядь, покури, расскажи, что да как? "Скоро нацистам-украинцам крышка.

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Комментарии
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Татьяна Пономарева
Спасибо за стихи.
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