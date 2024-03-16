Politico: распри внутри правящей коалиции Германии делают Берлин беззащитным перед влиянием Кремля

Вопрос о поставках Украине крылатых ракет Taurus вызвал в правящей коалиции Германии открытый конфликт, из-за которого Москве становится гораздо проще оказывать влияние на внутреннюю политику страны, пишет Politico.
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