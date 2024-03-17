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Банки из СНГ: взрывной рост на почве санкций

Банки из СНГ: взрывной рост на почве санкций

Кредитные организации с капиталом из стран СНГ развиваются опережающими темпами: они обслуживают внешнюю торговлю с дружественными странами и активно кредитуют на российском межбанкеАлексей Белкин/Бизнес Online/ТАС читайте на monocle.

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