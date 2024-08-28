У омского аэропорта открыли для въезда платную парковку - ее отремонтировали за ночь. Закрыли ее вчера, чтобы положить асфальт.
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У омского аэропорта открыли для въезда платную парковку - ее отремонтировали за ночь. Закрыли ее вчера, чтобы положить асфальт.