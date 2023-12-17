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Брависсимо, господин Путин: Во Франции хлопают в ладоши словам президента РФ о лидерах ЕС

Брависсимо, господин Путин: Во Франции хлопают в ладоши словам президента РФ о лидерах ЕС

«Прямая линия» с Путиным в очередной раз порадовала нас всех забавным парадоксом: Россия вроде как находится в международной изоляции, если верить нашим западным «не-партнёрам», но при этом каждое слово Путина слушает весь мир, в особенности – на Западе.

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