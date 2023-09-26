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Масалитин считает, что Джикия потерял свой огонь

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, выступавший за московские «Спартак» и ЦСКА, а также за клубы Нидерландов, Испании и Чехии, высказался о конкуренции в защите московского «Спартака», отметив, что капитан команды Георгий Джикия не показывает своего привычного уровня.

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