Масалитин считает, что Джикия потерял свой огонь

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, выступавший за московские «Спартак» и ЦСКА, а также за клубы Нидерландов, Испании и Чехии, высказался о конкуренции в защите московского «Спартака», отметив, что капитан команды Георгий Джикия не показывает своего привычного уровня.