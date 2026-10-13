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«Если нас не берут в НАТО – продадим это как главную уступку России» – украинский депутат

«Если нас не берут в НАТО – продадим это как главную уступку России» – украинский депутат

Поскольку Украину никто не собирается принимать в НАТО, Киев должен успеть продать это как уступку России в обмен на завершение войны.

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