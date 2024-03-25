Суд назначил штрафы полицейским-взяточникам

В Екатеринбурге за коррупцию осуждены двое бывших высокопоставленных полицейских. Бывший начальник угрозыска ОП № 12 Максим Кузьмин и бывший заместитель начальника ОП № 6 Игорь Киселев признаны виновными в получении взятки в значительном и крупном размере (части 2 и 5 статьи 290 УК РФ).