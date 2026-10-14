Власти резко снизили ожидания от программы добровольных больничных для самозанятых. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект бюджета Соцфонда РФ.
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