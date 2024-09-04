Промышленный майнинг станет ключом к технологической независимости России

Закон о промышленном майнинге положительно скажется на развитии регионов России. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024), проходящем во Владивостоке, сегодня заявил владелец и руководитель крупнейшего в Евразии оператора ЦОД BitRiver Игорь Рунец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии