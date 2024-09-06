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Сбивший шесть дронов ВСУ «Баба-яга» командир назвал слабое место этого БПЛА

Сбивший шесть дронов ВСУ «Баба-яга» командир назвал слабое место этого БПЛА

Для уничтожения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-яга» бойцы попадают в аккумуляторы этих дронов, рассказал сбивший шесть таких БПЛА казак Северо-Донского казачьего войска, участник специальной военной операции (СВО), командир взвода Юрий Деев.

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