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Медведев о предложении США по ДСНВ: только после отказа от поставок оружия Киеву

Медведев о предложении США по ДСНВ: только после отказа от поставок оружия Киеву

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу предложения Соединенных Штатов договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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