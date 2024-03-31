Меморандум о сотрудничестве заключили детские клинические больницы Иркутска и Улан-Удэ

Ивано-Матренинская детская клиническая больница Иркутска и Детская республиканская клиническая больница Улан-Удэ заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие и совершенствование детского здравоохранения в обоих регионах, сообщает областное правительство.
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