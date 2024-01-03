Как обнаружить потенциально пригодные для жизни экзопланеты

Исследователи из Массачусетского технологического института и Бирмингемского университета разработали инновационный метод обнаружения потенциально пригодных для жизни экзопланет с помощью существующих технологий, основанный на уровне содержания углекислого газа и озона в их атмосфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии