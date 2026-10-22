Свердловский областной суд утвердил приговор доценту Уральского института ГПС МЧС России Евгении В., которая за положительные оценки по курсовым проектам получила от курсантов более 115 000 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Не сажать же за э...
- ВТ Не сажать же за э...
- Ай да товарищ Ким...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым