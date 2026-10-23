Высшая школа экономики запустила программу «Служба + Образование». Формула проста, как всё гениальное: абитуриент подписывает контракт с Минобороны, служит ровно год в войсках беспилотных систем или в добровольческом формировании «БАРС-Москва», а после возвращения учится за счёт вуза.