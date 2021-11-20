Личный врач назвал все болезни попавшего в госпиталь Байдена

Накануне дня рождения президент США Джо Байден прошел медобследование. В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Джо Байден передал полномочия вице-президенту Камале Харрис на время пребывания в госпитале имени Уолтера Рида.
Накануне дня рождения президент США Джо Байден прошел медобследование. В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Джо Байден передал полномочия вице-президенту Камале Харрис на время пребывания в госпитале имени Уолтера Рида.
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