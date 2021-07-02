Комсомольская правда

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Иммунолог рассказал, что люди с аллергией реже болеют коронавирусом

Иммунолог рассказал, что люди с аллергией реже болеют коронавирусом

Аллергики болеют коронавирусом реже, чем люди, которые не страдают от аллергии, что подтверждается многочисленными исследованиями ученых - как российских, так и зарубежных.

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