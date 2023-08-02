ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ В последнее время Италия столкнулась не только с аномальной жарой, но и с нашествием мигрантов — последние чувствуют себя на Апеннинах как дома и все чаще попадают в полицейские сводки.
Итальянское разочарование
Комментарии
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59
Где баба, там беда!
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1 д.
Natalija Osminina
Автор ошибся. Правильно писать "пока Франция сопротивляется", в полку Шольца уже прибыло: ливерная колбаса дополнилась дыней. Пародия на чисто итальянское блюдо- парма с дыней.
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23 час.
Валерий Ворожищев
Лишний раз убеждаешься. что политика - грязное дело.
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14 час.
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