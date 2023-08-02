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    Он просто еще не понял , что стоит он сейчас. Не выполнил контракт уходи в забвение и замри  а если помогут то умриДорога временщика...
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Итальянское разочарование

Итальянское разочарование

ФИНАНСОВЫЙ  МЕХАНИЗМ В последнее время Италия столкнулась не только с аномальной жарой, но и с нашествием мигрантов — последние чувствуют себя на Апеннинах как дома и все чаще попадают в полицейские сводки.

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Комментарии
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59
Где баба, там беда!
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1 д.
Natalija Osminina
Автор ошибся.   Правильно писать &quot;пока Франция сопротивляется&quot;,  в полку Шольца уже прибыло: ливерная колбаса дополнилась дыней. Пародия на чисто итальянское блюдо- парма с дыней.
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