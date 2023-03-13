Театр абсурда

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Зачем Путин начал СВО и что нас ждет дальше уже в ближайшем будущем

Зачем Путин начал СВО и что нас ждет дальше уже в ближайшем будущем

Всем людям, обвиняющим Россию в нападении на Украину и создании кризиса, грозящего перерасти в Третью мировую войну, я советую обуздать эмоции, умерить свой пыл и попытаться ответить всего лишь на один простой вопрос – почему Россия это сделала? Почему Путин 24 февраля 2022 года все-таки рискнул пойти на этот «опрометчивый» шаг? Ему, что делать было нечего, как пускаться в такое опасное приключение, сулящее кучу проблем с неизвестным исходом? Или он такой безответственный политик, который сидел-сидел, а потом думает, а не напасть ли мне на Украину? Подумал-подумал и решил – пожалуй, так и сделаю.

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