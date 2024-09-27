Их в дверь, они в окно: мошенники не снижают обороты

От кибераферистов до «черных кредиторов» — какие опасности актуальны для Петербурга. Несмотря на все усилия по борьбе с разного рода злоумышленниками, ищущими любой способ, чтобы забраться в карманы добропорядочных граждан, проблема мошенничества остается острой на территории всей России, не избежал ее и Санкт-Петербург.
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