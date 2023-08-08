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Умяров о матче с «Зенитом: «В 5‑м туре – не великое событие. Судьбу не решают в пятом туре»

Умяров о матче с «Зенитом: «В 5‑м туре – не великое событие. Судьбу не решают в пятом туре»

Встреча состоится 20 августа в Москве. «Игра с «Зенитом»? В пятом туре – не великое событие, а интересный матч.

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