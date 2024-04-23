«В зале сидел? Больше не сиди!» — Пугачева прогнала Резника, которого считала близким другом

Алла Борисовна имела неразрывную связь с теми людьми, с которыми работала. Учитывая то, что в узкий круг она пускала не только профессионалов, но и хороших людей, которым могла довериться, неудивительно то, что их дружба пронеслась через всю жизнь.
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