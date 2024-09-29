В Еврейской автономной области полицейские задержали жителей села Амурзет, перевозивших мешки с марихуаной

В ходе отработки оперативной информации, поступившей сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Еврейской автономной области, на региональной автодороге Амурзет - Биробиджан полицейские остановили три мотоцикла с пятью гражданами в возрасте от 24 до 39 лет.