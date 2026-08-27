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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анисимова – в ответ на вопрос, кого считает самой сложной соперницей: «Соболенко»

Аманда Анисимова ответила, кого считает самой сложной соперницей. «Сейчас состав очень сильный. Мне кажется, сейчас так много невероятно сильных теннисисток, с которыми очень сложно играть.

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