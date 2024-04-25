Иркутск получит 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог

В 2024 году объем финансирования ремонта дорожного покрытия в Иркутске в рамках нацпроекта “БКД” увеличится до 1,5 млрд рублей из областного бюджета, что на 400 млн рублей превышает ранее запланированные средства.
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