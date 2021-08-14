Мир сошел с ума! Интересный судебный процесс в Нью-Йорке...

Последние новостиПолитикаМир сошел с ума! Интересный судебный процесс в Нью-Йорке... Ссылка на первоисточник.Вернуться к статье1810НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейДа....блин...чудны твои дела пиндостан...Алексей КуницынМир сошел с умаАнфиса ИвановаДаааа.... Боже, что ты ещё за " антре!" держишь в кармане для мира ?!Вася ЗлоПиндосам пришёл белый лис.Главное чтобы они не останавливались на достигнутом.АЛЕКС БАМВ США продолжают обижать негров.LKLiudmila KosteleyЗначит белую жену сажают за то, что она выразилась по поводу цвета кожи, а то что эта "афро-американка" сказала, что не будет содержать БЕЛЫХ детей это не "ПРЕСТУПЛЕНИЕ?!" Это уже ДИАГНОЗ США, не сказать бы по-русски-ЁИрина52США всё больше смахивает на сумасшедший дом...МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ! Разделяй и властвуй в действииМухтар МуслиховВсе по заслугам - песец просто так не приходит...НШНина ШалеваАбсолютно точно, писец просто так не приходит. Развейте тему дальше, почему все это происходит в Америке. В Европе там уже арабов тьма!Мухтар МуслиховДумаю терроризируя, унижая и развращая весь мир, америкосы не заметили как сами развратились и растеряли присущие человеку качества, то бишь озверели нарушая естественное равновесие, а песец людей избегает, но охотно приходит на вонь планируя полакомиться....НШНина ШалеваЕсть рассказ у Чехова, как бывший крепостной становится хозяином дворянского поместья.Владимир СоколовСША))так держать!!Евгений РудаковЛюди, бойтесь капитализма. Эта система ограничена, поскольку служит ограниченной группе людей, которая не входя во властные структуры, управляет властью и в конечном итоге, уничтожает вокруг себя неугодные: власть, людей, государства, идеи, правду, истину, чувства, справедливость, веру. Коммунизм - это вера в счастливую жизни народа, как записано в библии. Кстати, устав компартии, т.е. как должен вести себя человек в обществе, практически списан с библии. Единственное отличие – там Бог, а на земле жесткий режим власти на благо народа. Это лучше капитализма, это не фашизм, но элементы его есть – в жестокости власти к соблюдению в обществе установленных социальных правил, что не всегда согласуется с правами и народной моралью. Нам, России, больше подходит социализм. Берем от капитализма – умение зарабатывать (делать) деньги, только не войной, грабежом и обманом, от коммунизма – умение вкладывать деньги на пользу народа, сохраняя главные библейские заповеди: – Возлюби ближнего, не убий, не укради и… А что на пользу народа то и на пользу всей стране.Мухтар МуслиховЕвгений, Вы совершенно прав - именно Социализм, но только строго в соответствии с Марксистско - Ленинскими учениями, которые попрал придя к власти лысый кукурузник.Лора ЛораАмерикосы все ТУПЕЮТ !!!!!!!!!!НШНина ШалеваДа.., это кошмар! Из области фантастики.АРАлександр Киевская РусьА я не верю в этот маразм. Что-то не договаривается в статье. Ну не может человек в здравом уме принять такое дикое судебное решение.Псевдоним ПсевдонимовНажмите на ссылку на первоисточник, почитайте в комментариях....истина там:)Комментировать
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