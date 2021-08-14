Последние новости

32 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Да, иуда Хрущев освободил из лагерей эту бандеровскую заразу. Надо было их там всех оптом утопить, и полицаев, и банд...«Русские уйдут!»
  • Анфиса Иванова
    т " Это, скорее всего, будут рекомендации, согласованные как ФРГ и Францией, так и Россией с США. А значит, отказатьс...«Прощальная гастр...
  • Дмитрий Марченко
    ни в коем случае не надо их освобождать от этой "болезни" иначе будем виноваты... они должны САМИ самоликвидироваться...«Русские уйдут!»

Мир сошел с ума! Интересный судебный процесс в Нью-Йорке...

Мир сошел с ума! Интересный судебный процесс в Нью-Йорке...

Ссылка на первоисточник.

Вернуться к статье
1810
Обсудить
Андрей
Да....блин...чудны твои дела пиндостан...
Алексей Куницын
Мир сошел с ума
Анфиса Иванова
Даааа.... Боже, что ты ещё за " антре!" держишь в кармане для мира ?!
Вася Зло
Пиндосам пришёл белый лис.Главное чтобы они не останавливались на достигнутом.
АЛЕКС БАМ
В США продолжают обижать негров.
Liudmila Kosteley
Значит белую жену сажают за то, что она выразилась по поводу цвета кожи, а то что эта "афро-американка" сказала, что не будет содержать БЕЛЫХ детей это не "ПРЕСТУПЛЕНИЕ?!" Это уже ДИАГНОЗ США, не сказать бы по-русски-Ё
Ирина52
США всё больше смахивает на сумасшедший дом...МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ! Разделяй и властвуй в действии
Мухтар Муслихов
Все по заслугам - песец просто так не приходит...
Нина Шалева
Абсолютно точно, писец просто так не приходит. Развейте тему дальше, почему все это происходит в Америке. В Европе там уже арабов тьма!
Мухтар Муслихов
Думаю терроризируя, унижая и развращая весь мир, америкосы не заметили как сами развратились и растеряли присущие человеку качества, то бишь озверели нарушая естественное равновесие, а песец людей избегает, но охотно приходит на вонь планируя полакомиться....
Нина Шалева
Есть рассказ у Чехова, как бывший крепостной становится хозяином дворянского поместья.
Владимир Соколов
США))так держать!!
Евгений Рудаков
Люди, бойтесь капитализма. Эта система ограничена, поскольку служит ограниченной группе людей, которая не входя во властные структуры, управляет властью и в конечном итоге, уничтожает вокруг себя неугодные: власть, людей, государства, идеи, правду, истину, чувства, справедливость, веру. Коммунизм - это вера в счастливую жизни народа, как записано в библии. Кстати, устав компартии, т.е. как должен вести себя человек в обществе, практически списан с библии. Единственное отличие – там Бог, а на земле жесткий режим власти на благо народа. Это лучше капитализма, это не фашизм, но элементы его есть – в жестокости власти к соблюдению в обществе установленных социальных правил, что не всегда согласуется с правами и народной моралью. Нам, России, больше подходит социализм. Берем от капитализма – умение зарабатывать (делать) деньги, только не войной, грабежом и обманом, от коммунизма – умение вкладывать деньги на пользу народа, сохраняя главные библейские заповеди: – Возлюби ближнего, не убий, не укради и… А что на пользу народа то и на пользу всей стране.
Мухтар Муслихов
Евгений, Вы совершенно прав - именно Социализм, но только строго в соответствии с Марксистско - Ленинскими учениями, которые попрал придя к власти лысый кукурузник.
Лора Лора
Америкосы все ТУПЕЮТ !!!!!!!!!!
Нина Шалева
Да.., это кошмар! Из области фантастики.
Александр Киевская Русь
А я не верю в этот маразм. Что-то не договаривается в статье. Ну не может человек в здравом уме принять такое дикое судебное решение.
Псевдоним Псевдонимов
Нажмите на ссылку на первоисточник, почитайте в комментариях....истина там:)

Картина дня

наверх