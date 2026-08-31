Замглавы Музеев Кремля предположил, что Дмитрий Донской умер от инфаркта

Причиной смерти князя Дмитрия Донского мог стать инфаркт, заявил заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин на «Валдае»...
- IV Дмитриев отметил,...
- СТ Путин на «Валдае»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым