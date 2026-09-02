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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев назвал топ-5 необычных ситуаций на US Open, в которые он попадал

Даниил Медведев назвал самые необычные ситуации, которые происходили с ним на US Open. Сегодня по ходу матча второго круга против Себастьяна Горзны на сетку сели две птицы .

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