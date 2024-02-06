На Украине заявили о причастности СБУ к убийствам Кивы и Татарского

Служба безопасности Украины (СБУ) стоит за ликвидацией бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского и десятков других якобы врагов Украины, сообщил источник украинскому госагентству «Укринформ» 6 февраля.
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