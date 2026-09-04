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ИА Регнум

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Во Франции мужчина снял расправу над детьми на видео и отправил запись жене

Во Франции мужчина заснял на видео убийство своих двоих детей и тещи, а затем отправил ролик супруге.

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