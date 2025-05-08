Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Атакованы важные российские заводы и аэродромы. Дано указание по "Орешнику": Киевляне бегут из города. Горячая сводка СВО

Атакованы важные российские заводы и аэродромы. Дано указание по "Орешнику": Киевляне бегут из города. Горячая сводка СВО

Чем ближе к Дню Победы – тем яростнее воздушные налеты киевского режима на территорию России. 7 мая украинские беспилотники пытались атаковать сразу несколько наших военных заводов и два военных аэродрома.

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