Грядет революция в ИИ: создана новая архитектура нейросетей

Нейронная сеть Kolmogorov-Arnold Networks (KAN) / © Ziming Liu В отличие от перцептрона (MLP), представляющего упрощенную модель биологической нейронной сети, где в центр поставлена математическая модель восприятия информации мозгом, KAN основана на глубоких математических принципах.
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