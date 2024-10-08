Запад сдаёт. Подтолкнуть, чтобы сдался В конце минувшей недели практически все российские СМИ обратили внимание на публикации в Financial Times, The Washington Post, а также откровения Йенса Столтенберга (кстати, подтвердившего тем самым, что западные политики и международные чиновники, уходя в отставку, становятся крайне разговорчивыми), смысл которых сводится к одному: в самое ближайшее время Запад начнёт требовать от Киева перехода к мирным переговорам, итогом которых должен стать «корейский» или «германский» вариант раздела Украины.
Запад готов на перемирие. А нам оно надо?
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Nikolay Zakharov
Нам останавливаться ни как нельзя,это смерти подобно,только капитуляция укро режима не менее.
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5 час.
Александр Батт
Не надо обольщаться. Уже началась Третья мировая война. На территории Украины идет последний и решительный бой между Россией и коллективным Западом. Победитель будет владеть миром. Проигравший сгинет. Третьего не дано. Никто не может выйти из войны на Украине без катастрофических для себя последствий. Поэтому все будут биться до победы всеми средствами, в том числе и ядерными. — Если, например, Россия выйдет из войны, то ей тут же предъявят репарации, а украинская армия зачистит Донбасс и весь русскоязычный юго-восток. Начнет вместе со странами НАТО наступление на Москву и обстрел нашей территории по всей границе. —Если прекратит сопротивление Украина, то лишится большей части территории и какой-либо поддержки Запада. А Зеленского прикончат нацисты. —Если участие в войне прекратит Европа, то ее экономически разорят США. — Если войну прекратят США, то от них отвернутся все другие страны, ибо перестанут бояться. Посыплется доллар. Усилится раздрай внутри страны вплоть до развала. А Байдена посадят.
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1 час.
Владимир Попов
Владимир Попов( Виппер).Согласен, но учёные США утверждают, что Хозяева денег попали в такую безвыходную ситуацию, в которой Запад проигрывает и в мире и в большой ядерной войне. Единственный реальных выход для Хозяев денег- это многочисленные локальные войны. Вывод:банкиры ФРС блефуют, рассчитывая на ошибочное решение России и её союзников. Ответить.
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50 мин.
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