Запад готов на перемирие. А нам оно надо?

Александр Батт

Не надо обольщаться. Уже началась Третья мировая война. На территории Украины идет последний и решительный бой между Россией и коллективным Западом. Победитель будет владеть миром. Проигравший сгинет. Третьего не дано. Никто не может выйти из войны на Украине без катастрофических для себя последствий. Поэтому все будут биться до победы всеми средствами, в том числе и ядерными. — Если, например, Россия выйдет из войны, то ей тут же предъявят репарации, а украинская армия зачистит Донбасс и весь русскоязычный юго-восток. Начнет вместе со странами НАТО наступление на Москву и обстрел нашей территории по всей границе. —Если прекратит сопротивление Украина, то лишится большей части территории и какой-либо поддержки Запада. А Зеленского прикончат нацисты. —Если участие в войне прекратит Европа, то ее экономически разорят США. — Если войну прекратят США, то от них отвернутся все другие страны, ибо перестанут бояться. Посыплется доллар. Усилится раздрай внутри страны вплоть до развала. А Байдена посадят.