Under-The-Radar Oklahoma Bitcoin Mining Site Condemned After Leaking 3 Million Gallons Of Water A massive water leak in El Reno, Oklahoma has brought new scrutiny to a Bitcoin mining operation that city officials say had been operating without required approvals and in violation of multiple building and safety codes, according to KFOR 4.
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