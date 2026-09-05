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Zero Hedge

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Under-The-Radar Oklahoma Bitcoin Mining Site Condemned After Leaking 3 Million Gallons Of Water

Under-The-Radar Oklahoma Bitcoin Mining Site Condemned After Leaking 3 Million Gallons Of Water

Under-The-Radar Oklahoma Bitcoin Mining Site Condemned After Leaking 3 Million Gallons Of Water A massive water leak in El Reno, Oklahoma has brought new scrutiny to a Bitcoin mining operation that city officials say had been operating without required approvals and in violation of multiple building and safety codes, according to KFOR 4.

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