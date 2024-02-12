Освобождена площадка для строительства новостройки по реновации в Крюкове

В Зеленоградском административном округе столицы в районе Крюково завершен демонтаж восьми ранее расселенных по программе реновации домов по адресам: улица Заводская, дома 12А, 12Б, 14А, 14, 16, 10, 6А и дом 8.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии