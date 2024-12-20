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Малый бизнес в Москве: более 3,5 млн рабочих мест и уникальные льготы

Малый бизнес в Москве: более 3,5 млн рабочих мест и уникальные льготы

В Москве работают свыше 904 тыс. малых и средних предприятий, на которых заняты 3,5 млн человек. Мэр Сергей Собянин сообщил о многочисленных мерах поддержки, включая льготное кредитование и консультации, которые доступны бизнесу в столице.

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