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Депутат Романов: правительство Мишустина приступит к работе в сложный период

Депутат Романов: правительство Мишустина приступит к работе в сложный период

Правительство России и Госдума сверили часы для старта работы на новом этапе. Об этом, комментируя назначение Михаила Мишустина главой правительства РФ, заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Михаил Романов.

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