Депутат Романов: правительство Мишустина приступит к работе в сложный период

Правительство России и Госдума сверили часы для старта работы на новом этапе. Об этом, комментируя назначение Михаила Мишустина главой правительства РФ, заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Михаил Романов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии