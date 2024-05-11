Депутат Романов: правительство Мишустина приступит к работе в сложный период

Правительство России и Госдума сверили часы для старта работы на новом этапе. Об этом, комментируя назначение Михаила Мишустина главой правительства РФ, заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Михаил Романов.