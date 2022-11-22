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Российские военные захватили американский БТР М113 в районе Сватово

Российские военные захватили американский БТР М113 в районе Сватово

Подразделения ВС РФ продолжают выполнять поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине. В Сети появилось видео, на котором можно увидеть захваченный российскими военными в районе Сватово бронетранспортер М113 американского производства.

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