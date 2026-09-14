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Царьград

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Банк России: спрос на валюту в августе вырос на 7,4%

Банк России: спрос на валюту в августе вырос на 7,4%

Банк России сообщает, что нефинансовые компании в августе увеличили спрос на иностранную валюту на 7,4% по сравнению с июлем, достигнув 1,1 трлн рублей.

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