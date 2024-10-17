Ганчев поддержал харьковчан, предлагающих референдум о вступлении в Россию

лина любимцева Конечно провести референдум, если этого желают жители харьковской области, НУЖНО. Но пока еще рановато. Впереди еще нужно Харьков освободить от жЫдо-бандэрья поганого.

лл лина любимцева Вообще выступления против госпереворота в 2014 году, в Харькове тоже были. Там мэр Харькова, которому люди доверяли, сбил эти выступления. Предал народ.