ТАСС/Валерий Шарифулин Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал призыв харьковчан провести референдум о вступлении региона в состав России.
Ганчев поддержал харьковчан, предлагающих референдум о вступлении в Россию
Комментарии
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лина любимцева
Конечно провести референдум, если этого желают жители харьковской области, НУЖНО. Но пока еще рановато. Впереди еще нужно Харьков освободить от жЫдо-бандэрья поганого.
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17 час.
лл
лина любимцева
Вообще выступления против госпереворота в 2014 году, в Харькове тоже были. Там мэр Харькова, которому люди доверяли, сбил эти выступления. Предал народ.
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17 час.
HotRS
Да, рановато. Но харьковчан сдали в самом начале СВО, так же как и остальных.
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16 час.
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