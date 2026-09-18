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Царьград

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ЦИК сообщил о явке 10,41% на выборах в Госдуму к 14:00 мск

ЦИК сообщил о явке 10,41% на выборах в Госдуму к 14:00 мск

Сегодня на выборах депутатов Государственной Думы явка составила 10,41% к 14:00 по московскому времени.

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