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Анчелотти взял Суперкубок Европы как тренер в рекордный 4-й раз, обойдя Гвардиолу

Карло Анчелотти установил рекорд по числу побед в Суперкубке УЕФА. Сегодня итальянский специалист во главе «Реала» выиграл свой 4-й Суперкубок в качестве тренера, обыграв «Айнтрахт» (2:0).

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