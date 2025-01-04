На Ямале в 2024 году система видеоаналитики обнаружила 700 правонарушителей

Система видеоаналитики, массово запущенная на Ямале в прошлом году, показала свою эффективность. Программа искусственного интеллекта, подключенная к общественным видеокамерам, помогла обнаружить более 700 граждан, разыскиваемых за административные и уголовные деяния.