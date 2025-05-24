Запад обеспокоился из-за сближения Малайзии с Россией и КНР, сообщили СМИ

Политика премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима по сближению с Россией и Китаем вызывает беспокойство у стран Запада, заявил политический обозреватель Джозеф Сипалан в статье, опубликованной 23 мая гонконгской газетой South China Morning Post.
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