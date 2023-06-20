В Томской области оперативники изъяли немаркированную алкогольную и табачную продукцию

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области во взаимодействии с коллегами из регионального Управления ФСБ России задержан подозреваемый в хранении и сбыте немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции.
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